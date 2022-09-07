Ассошиэйтед Пресс: убийце Джона Леннона отказали в условно-досрочном освобождении в 12-й раз
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Убийце Джона Леннона Марку Чепмену отказали в условно-досрочном освобождении в 12-й раз. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в августе.
Ранее ему было отказано в условно-досрочном в 2020 году.
Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Чепмен выстрелил ему в спину пять раз. Полиция застала убийцу на месте преступления, он читал книгу «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.
Чепмен был признан вменяемым, его приговорили к пожизненному заключению.
По данным агентства, Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в августе.
Ранее ему было отказано в условно-досрочном в 2020 году.
Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Чепмен выстрелил ему в спину пять раз. Полиция застала убийцу на месте преступления, он читал книгу «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.
Чепмен был признан вменяемым, его приговорили к пожизненному заключению.
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