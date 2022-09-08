СК: в Москве задержан мужчина, угрожавший скинуть маленькую дочь с балкона 13 этажа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Полицейские в Москве задержали мужчину, который угрожал скинуть с балкона 13 этажа свою маленькую дочь.
«По данным следствия, 12 сентября мужчина находился с малолетней дочерью в квартире. Он проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила балкона 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз», — сообщили в СК по Москве.
Очевидцы вызвали полицию.
Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана матери, сообщили в СК.
Подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал свою вину. Ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.
«По данным следствия, 12 сентября мужчина находился с малолетней дочерью в квартире. Он проследовал на балкон, где перевесил ребенка через перила балкона 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз», — сообщили в СК по Москве.
Очевидцы вызвали полицию.
Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она передана матери, сообщили в СК.
Подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал свою вину. Ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ограбившего прохожую мужчину задержали в уральской столице
10 сентября 2022
10 сентября 2022
В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
04 сентября 2022
04 сентября 2022