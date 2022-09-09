Депутат ГД Альшевских предложил после выборов усилить ответственность для иноагентов
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских заявил, что на выборах в РФ зафиксированы «иностранные манипулятивные технологии», с которыми надо бороться.
Он полагает, что страны Запада, которые «не оставляли попыток дискредитировать избирательный процесс», задействовали как «агентов влияния с российскими паспортами, так и европейские неправительственные организации».
«В основном эти силы были брошены на кампанию в Москве. Они распространяли фейки, вели незаконную агитацию за выгодных кандидатов», — написал Альшевских в телеграм-канале.
Он заявил, что «иностранные манипулятивные технологии зафиксированы», и теперь он вместе с коллегами намерен предложить законодательные меры противодействия. «Начнем с усиления ответственности для иноагентов», — заявил депутат.
Он полагает, что страны Запада, которые «не оставляли попыток дискредитировать избирательный процесс», задействовали как «агентов влияния с российскими паспортами, так и европейские неправительственные организации».
«В основном эти силы были брошены на кампанию в Москве. Они распространяли фейки, вели незаконную агитацию за выгодных кандидатов», — написал Альшевских в телеграм-канале.
Он заявил, что «иностранные манипулятивные технологии зафиксированы», и теперь он вместе с коллегами намерен предложить законодательные меры противодействия. «Начнем с усиления ответственности для иноагентов», — заявил депутат.
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