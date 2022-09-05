Топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока погиб в районе острова Русский
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во Владивостоке в районе острова Русский погиб топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
«12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина», — сообщает пресс-служба Корпорации.
Причина смерти не уточняется.
По данным местных СМИ, Печорин погиб 10 сентября недалеко от островного мыса Игнатьева. Предположительно, он выпал из катера на полном ходу.
Напомним, в феврале на 44-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, бывший замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов.
«12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина», — сообщает пресс-служба Корпорации.
Причина смерти не уточняется.
По данным местных СМИ, Печорин погиб 10 сентября недалеко от островного мыса Игнатьева. Предположительно, он выпал из катера на полном ходу.
Напомним, в феврале на 44-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, бывший замгубернатора Нижегородской области Игорь Носов.
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