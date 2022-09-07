У колеса обозрения «Солнце Москвы», которое открывал Путин, теперь не работает и сайт

13.21 Понедельник, 12 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
У колеса обозрения «Солнце Москвы» не работает сайт. Ранее в СМИ появилась информация, что и сам аттракцион начал работу с неполадками.

Колесо открыли вечером 10 сентября, в церемонии по видеосвязи принял участие президент Путин.

В этот же день в телеграм-каналах появились сообщения о том, что колесо работает с неполадками — по словам посетителей аттракциона, движение колеса временно останавливалось.

Позже в пресс-службе аттракциона сообщили, что колесо работает в «ограниченном режиме». Это сделано для того, чтобы исключить «массовый наплыв посетителей». «Колесо обозрения "Солнце Москвы" возобновило работу с ограничениями. Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься»,— цитирует пресс-службу «Коммерсант». В пресс-службе уточнили, что такая мера «полностью исключает массовый наплыв посетителей, способствует более комфортному и безопасному приему гостей». Администрация «Солнца Москвы» предложила посетителям сдать билеты на даты с 11 по 25 сентября или обменять их на мерч аттракциона, пишет издание.

Мы зашли на сайт аттракциона, чтобы проверить эту информацию, однако сайт на данный момент тоже не работает. По номеру телефона, указанном на сайте ВДНХ в разделе об аттракционе, никто не ответил. Можем предположить, что сайт колеса не работает также из-за «большого наплыва посетителей».

«Солнце Москвы» — крупнейшее в Европе колесо обозрения, его высота 140 метров. «Аттракцион оборудован 30 закрытыми кабинами, каждая 6-я с прозрачным полом. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения, а также видеонаблюдением, аудиосистемой и кнопкой связи с оператором. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составит 450 человек», — сообщается на сайте ВДНХ.

Также говорится о том, что колесо «будет работать круглогодично, а именно при температуре от -10 до +40 С°». Стоимость детского билета — 750 рублей, взрослого — 950. Кабинка с прозрачным полом — 1600 рублей.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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