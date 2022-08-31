В Краснодаре суд арестовал на пять суток наблюдателя на выборах, адвокат рассказал подробности

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Краснодаре сегодня утром был задержан активист, наблюдатель на выборах Виталий Немцев. Позже Ленинский районный суд назначил ему административный арест на пять суток.Наблюдателя признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Полиция обнаружила на машине Немцева наклейки с запрещенной информацией. При этом кто именно наклеил эти стикеры, полиция и суд выяснять не стали.Адвокат Алексей Аванесян считает, что Немцев стал жертвой провокации накануне выборов. Он рассказал подробности «Вечерним ведомостям».«В деле очень много нарушений. Немцев приехал к дому на своей машине вчера вечером. Никакой наклейки там не было. При этом в 1 час 50 минут ночи некий гражданин сфотографировал эту наклейку на машине и отправил в полицию. Полицейские прибыли на место буквально через несколько минут и тут же составили протокол. И — внимание — они даже не попытались связаться с владельцем машины, хотя на авто была информация с номером телефона. Полиция просто составляет на машину ориентировку и уезжает», — рассказал адвокат.По словам Алексея Аванесяна, утром Немцев выехал на машине, наклейку при этом не заметил. О том, что на авто висит запрещенный стикер, ему сказал велосипедист. «Немцев, естественно, сорвал наклейку, скомкал и выбросил. Но полиция его остановила с готовой ориентировкой по машине и с фотографиями. Потом выяснилось, что на машине было наклеено еще два стикера с запрещенной информацией. При этом нам не дали возможности даже попытаться доказать, что стикеры клеил не он — суд не разрешил нам сделать экспертизу по отпечаткам пальцев», — говорит адвокат.По словам Аванесяна, они будут обжаловать решение суда.