Юрия Хованского исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Популярный видеоблогер, рэп-исполнитель Юрий Хованский исключен из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из данных на сайте.
Хованский был внесён в перечень 10 августа 2021 года.
Напомним, в 2021 году на него было заведено уголовное дело об оправдании терроризма (за песню про «Норд-Ост»). В июле 2022 года суд прекратил рассмотрение уголовного дела в связи с истечением срока давности.
Хованский был внесён в перечень 10 августа 2021 года.
Напомним, в 2021 году на него было заведено уголовное дело об оправдании терроризма (за песню про «Норд-Ост»). В июле 2022 года суд прекратил рассмотрение уголовного дела в связи с истечением срока давности.
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