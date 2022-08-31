СМИ: ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян, пишут СМИ со ссылкой на заявление ЕС.
При этом въезд разрешат журналистам и гражданам, которые направляются в страны Евросоюза по семейным обстоятельствам, пишут РИА Новости.
О сроках введения ограничений пока не сообщается.
Ранее главы МИД стран ЕС решили приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией.
При этом въезд разрешат журналистам и гражданам, которые направляются в страны Евросоюза по семейным обстоятельствам, пишут РИА Новости.
О сроках введения ограничений пока не сообщается.
Ранее главы МИД стран ЕС решили приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией.
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