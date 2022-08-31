СМИ: ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян, пишут СМИ со ссылкой на заявление ЕС.При этом въезд разрешат журналистам и гражданам, которые направляются в страны Евросоюза по семейным обстоятельствам, пишут РИА Новости.О сроках введения ограничений пока не сообщается.Ранее главы МИД стран ЕС решили приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией.