В Наро-Фоминске СК выясняет причину отравления семьи из четырех человек
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Наро-Фоминске семья из четырех человек госпитализирована с признаками отравления, следователи проводят проверку, сообщили в СУ СК по Московской области.
Двое отравившихся — дети (2021 и 2006 годов рождения).
По данным следствия, все члены семьи последние два дня чувствовали недомогание. В пятницу утром их госпитализировали с признаками отравления. По данным СК, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
СК проводит проверку, в том числе судебно-медицинские экспертизы.
Телеграм-канал 112 утверждает, что прибывшие к семье медики «скорой» тоже почувствовали себя плохо. По предварительной информации, утечки газа в жилой пятиэтажке не обнаружено.
Двое отравившихся — дети (2021 и 2006 годов рождения).
По данным следствия, все члены семьи последние два дня чувствовали недомогание. В пятницу утром их госпитализировали с признаками отравления. По данным СК, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
СК проводит проверку, в том числе судебно-медицинские экспертизы.
Телеграм-канал 112 утверждает, что прибывшие к семье медики «скорой» тоже почувствовали себя плохо. По предварительной информации, утечки газа в жилой пятиэтажке не обнаружено.
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