Суд в Горно-Алтайске продлил арест учредителя газеты «Листок» ещё на месяц
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Горно-Алтайске городской суд по ходатайству следствия продлил еще на месяц арест учредителя газеты «Листок» Сергея Михайлова, пишет «Ъ» cо ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Напомним, Михайлова задержали 13 апреля в Люберцах по уголовному делу о распространении «военных фейков». Под конвоем его доставили в Горно-Алтайск, 14 апреля суд отправил его под арест. В редакции газеты провели обыски.
Кроме того, в конце апреля суд оштрафовал издание на 300 тысяч рублей по делу о призывах к санкциям против России.
Напомним, Михайлова задержали 13 апреля в Люберцах по уголовному делу о распространении «военных фейков». Под конвоем его доставили в Горно-Алтайск, 14 апреля суд отправил его под арест. В редакции газеты провели обыски.
Кроме того, в конце апреля суд оштрафовал издание на 300 тысяч рублей по делу о призывах к санкциям против России.
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