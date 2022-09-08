Суд в Горно-Алтайске продлил арест учредителя газеты «Листок» ещё на месяц

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Горно-Алтайске городской суд по ходатайству следствия продлил еще на месяц арест учредителя газеты «Листок» Сергея Михайлова, пишет «Ъ» cо ссылкой на источники в правоохранительных органах.Напомним, Михайлова задержали 13 апреля в Люберцах по уголовному делу о распространении «военных фейков». Под конвоем его доставили в Горно-Алтайск, 14 апреля суд отправил его под арест. В редакции газеты провели обыски.Кроме того, в конце апреля суд оштрафовал издание на 300 тысяч рублей по делу о призывах к санкциям против России.