В Уфе полицейские наркоконтроля задержаны за получение крупной взятки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Башкирии.
Их подозревают в получении взятки (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в августе этого года оперуполномоченные предложили жителю Уфы передать им 400 000 рублей, взамен они пообещали прекратить проверку. В региональном управлении ФСБ уточнили, что проверка касалась возможной причастности уфимца к пересылке наркотиков.
Одного из полицейских задержали при получении взятки, впоследствии был задержан второй.
Их поместили под домашний арест. Следователи проверяют причастность подозреваемых к другим преступлениям.
Их подозревают в получении взятки (п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в августе этого года оперуполномоченные предложили жителю Уфы передать им 400 000 рублей, взамен они пообещали прекратить проверку. В региональном управлении ФСБ уточнили, что проверка касалась возможной причастности уфимца к пересылке наркотиков.
Одного из полицейских задержали при получении взятки, впоследствии был задержан второй.
Их поместили под домашний арест. Следователи проверяют причастность подозреваемых к другим преступлениям.
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