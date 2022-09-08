КНДР официально провозгласила себя ядерной державой и назвала условия для применения такого оружия
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Северной Корее принят декрет «О политике ядерных сил». Документ закрепляет статус страны как ядерного государства, передает агентство «Рёнхап».
Декретом регламентируются состав и задачи ядерных сил, а также условия их применения.
В числе условий применения ядерного оружия указаны такие, как:
- нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения (а также случаи, когда угроза такого нападения считается «неизбежной»);
- нападение на руководство государства, командование ядерными силами;
- нападение на стратегические объекты страны (или «угроза неизбежного нападения»);
- возникновение угрозы существования других стран и жизни людей.
Ядерное оружие, по документу, применяется по решению председателя Госсовета КНДР. При этом отмечается, что в случае нападения на страну или ее командный центр ответный удар может быть нанесен «автоматически и немедленно».
Добавим, что президент РФ Владимир Путин в пятницу 9 сентября прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, пишут РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (на официальном сайте президента РФ такой телеграммы нет).
По данным агентства, Путин отметил, что «КНДР и РФ традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах».
Декретом регламентируются состав и задачи ядерных сил, а также условия их применения.
В числе условий применения ядерного оружия указаны такие, как:
- нападение на КНДР с применением ядерного или другого оружия массового поражения (а также случаи, когда угроза такого нападения считается «неизбежной»);
- нападение на руководство государства, командование ядерными силами;
- нападение на стратегические объекты страны (или «угроза неизбежного нападения»);
- возникновение угрозы существования других стран и жизни людей.
Ядерное оружие, по документу, применяется по решению председателя Госсовета КНДР. При этом отмечается, что в случае нападения на страну или ее командный центр ответный удар может быть нанесен «автоматически и немедленно».
Добавим, что президент РФ Владимир Путин в пятницу 9 сентября прислал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНДР, пишут РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (на официальном сайте президента РФ такой телеграммы нет).
По данным агентства, Путин отметил, что «КНДР и РФ традиционно сохраняют дружественные добрососедские отношения и накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах».
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