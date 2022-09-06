Британская королевская семья открыла онлайн-книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Британская королевская семья открыла онлайн-книгу соболезнований в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Соболезнования можно оставить на сайте Royal.uk через специальную форму. «Подборка сообщений будет передана членам королевской семьи и может храниться в Королевских архивах для потомков», — говорится на сайте.
Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни, сообщил 8 сентября Букингемский дворец. «Королева мирно скончалась в замке Балморал», — говорится в заявлении.
В Великобритании объявлен национальный траур на десять дней.
Следующим королем Великобритании станет Чарльз, принц Уэльский. Он взял себе тронное имя Карл III. По данным газеты Times, Карл III будет официально провозглашен королем в субботу, 10 сентября.
70-летнее правление Елизаветы II стало рекордным в истории британской монархии.
Соболезнования можно оставить на сайте Royal.uk через специальную форму. «Подборка сообщений будет передана членам королевской семьи и может храниться в Королевских архивах для потомков», — говорится на сайте.
Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни, сообщил 8 сентября Букингемский дворец. «Королева мирно скончалась в замке Балморал», — говорится в заявлении.
В Великобритании объявлен национальный траур на десять дней.
Следующим королем Великобритании станет Чарльз, принц Уэльский. Он взял себе тронное имя Карл III. По данным газеты Times, Карл III будет официально провозглашен королем в субботу, 10 сентября.
70-летнее правление Елизаветы II стало рекордным в истории британской монархии.
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