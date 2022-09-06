МЧС: в Приморье из-за обильных осадков эвакуировано более 100 человек
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МЧС РФ
В Приморье из-за обильных осадков эвакуировано более 100 человек, в пунктах временного размещения находятся 18, сообщили в МЧС.
На данный момент подтоплено более 50 домов и 274 придомовые территории. Спасатели откачивают воду и убирают с проезжей части упавшие деревья.
Для ликвидации последствий непогоды привлечено 376 человек и 192 единицы техники, сообщили в ведомстве.
На данный момент подтоплено более 50 домов и 274 придомовые территории. Спасатели откачивают воду и убирают с проезжей части упавшие деревья.
Для ликвидации последствий непогоды привлечено 376 человек и 192 единицы техники, сообщили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области в выборах смогут поучаствовать 1638 содержащихся под стражей человек
06 сентября 2022
06 сентября 2022
Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
04 сентября 2022
04 сентября 2022
На выходных в Свердловской области похолодает
02 сентября 2022
02 сентября 2022
Рекордное число первокурсников поступило в Свердловский медколледж
05 сентября 2022
05 сентября 2022