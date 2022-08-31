В России запустили телеграм-бот, который автоматически расставляет маркировки «иноагентов»
Россия и мир
Фото: скриншот телеграм-бота
В России запустили телеграм-бот, который автоматически расставляет в текстах маркировки «иноагентов», «экстремистов», запрещенных организаций и лиц. По словам создателей сервиса «Слеза», это поможет пользователям избежать штрафов.
Бесплатный телеграм-бот проверяет текст на наличие фамилий и названий организаций из «запрещенных списков» и отправляет текст обратно с необходимой маркировкой. В скобках будет указана информация о том, что этот человек, например, внесен в реестр СМИ-иноагентов.
Также есть платная версия сервиса для компаний и их сайтов.
По словам создателей, сервис «Слеза» следит за обновлениями списков.
Бесплатный телеграм-бот проверяет текст на наличие фамилий и названий организаций из «запрещенных списков» и отправляет текст обратно с необходимой маркировкой. В скобках будет указана информация о том, что этот человек, например, внесен в реестр СМИ-иноагентов.
Также есть платная версия сервиса для компаний и их сайтов.
По словам создателей, сервис «Слеза» следит за обновлениями списков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили движение трамваев
31 августа 2022
31 августа 2022
На Режевском тракте произошла автоавария со смертельным исходом
31 августа 2022
31 августа 2022