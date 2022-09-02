Директор турфирмы, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан, арестован на два месяца
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске Кировский районный суд арестовал на два месяца директора фирмы, организовавшей тур, в котором погибли 9 человек, сообщают СМИ из зала суда.
Директора турагентства ООО «Экстрим тайм» отправили в СИЗО на два месяца.
Напомним, ранее он отказался признавать свою вину. Также он не стал отвечать на вопросы журналистов.
Уголовное дело возбуждено также в отношении гида-инструктора, на данный момент он проходит лечение.
Всего в группе, совершавшей восхождение на вулкан Ключевская сопка, было 12 человек — 10 туристов и два гида.
Директора турагентства ООО «Экстрим тайм» отправили в СИЗО на два месяца.
Напомним, ранее он отказался признавать свою вину. Также он не стал отвечать на вопросы журналистов.
Уголовное дело возбуждено также в отношении гида-инструктора, на данный момент он проходит лечение.
Всего в группе, совершавшей восхождение на вулкан Ключевская сопка, было 12 человек — 10 туристов и два гида.
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