Собянин: в Москве всех детей с диабетом обеспечат бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все дети с сахарным диабетом в столице получат системы непрерывного мониторинга глюкозы.
«Обеспечим всех московских детей, у которых выявлен диабет первого типа, бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении», — написал Собянин в телеграм-канале.
При этом получить рецепт на систему мониторинга теперь можно у лечащего врача-эндокринолога. Раньше для этого необходимо было решение врачебной комиссии, что существенно снижало доступность систем.
Детей обеспечат мониторингом за счет бюджета Москвы и сверх утвержденного правительством РФ перечня медицинских изделий, выдаваемых льготно, говорится на официальном сайте мэра.
Системы получат около пяти тысяч детей. Порядок выдачи определит столичный Департамент здравоохранения.
Большинство диабетиков в РФ для измерения уровня сахара в крови используют глюкометры и тест-полоки (их получают бесплатно, но, как правило, недостаточно для контроля болезни). Такой способ требует постоянных проколов пальцев. В системах непрерывного мониторинга используются подкожные сенсоры. Их носят, например, на плече, как правило около двух недель. Специальные датчики непрерывно измеряют уровень сахара в крови. Это помогает вовремя отследить опасные состояния, в том числе резкое понижение уровня глюкозы, которое может привести к потере сознания и гипогликемической коме.
Между тем, по данным пациентских НКО, вопрос с обеспечением такими системами в регионах по-прежнему стоит остро.
«Обеспечим всех московских детей, у которых выявлен диабет первого типа, бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы. В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении», — написал Собянин в телеграм-канале.
При этом получить рецепт на систему мониторинга теперь можно у лечащего врача-эндокринолога. Раньше для этого необходимо было решение врачебной комиссии, что существенно снижало доступность систем.
Детей обеспечат мониторингом за счет бюджета Москвы и сверх утвержденного правительством РФ перечня медицинских изделий, выдаваемых льготно, говорится на официальном сайте мэра.
Системы получат около пяти тысяч детей. Порядок выдачи определит столичный Департамент здравоохранения.
Большинство диабетиков в РФ для измерения уровня сахара в крови используют глюкометры и тест-полоки (их получают бесплатно, но, как правило, недостаточно для контроля болезни). Такой способ требует постоянных проколов пальцев. В системах непрерывного мониторинга используются подкожные сенсоры. Их носят, например, на плече, как правило около двух недель. Специальные датчики непрерывно измеряют уровень сахара в крови. Это помогает вовремя отследить опасные состояния, в том числе резкое понижение уровня глюкозы, которое может привести к потере сознания и гипогликемической коме.
Между тем, по данным пациентских НКО, вопрос с обеспечением такими системами в регионах по-прежнему стоит остро.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области гранты получат 70 предпринимателей
01 сентября 2022
01 сентября 2022
Многодетные родители на Урале подозреваются в истязании детей
31 августа 2022
31 августа 2022