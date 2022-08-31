Губернатор сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Гладков сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области.
«До 22 сентября в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов. Все эти меры необходимы в текущих условиях», — написал Гладков в телеграм-канале.
«Желтый» уровень действует в регионе с 11 апреля.
«До 22 сентября в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов. Все эти меры необходимы в текущих условиях», — написал Гладков в телеграм-канале.
«Желтый» уровень действует в регионе с 11 апреля.
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