Губернатор сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Губернатор Гладков сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области.«До 22 сентября в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов. Все эти меры необходимы в текущих условиях», — написал Гладков в телеграм-канале.«Желтый» уровень действует в регионе с 11 апреля.