На Камчатке с вулкана Ключевская сопка эвакуировали тела погибших туристов
Россия и мир
Фото: МЧС России
Спасатели эвакуировали тела 9 погибших туристов и гида со склона вулкана Ключевская сопка, сообщили в краевом правительстве.
«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4 158 м, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 10 туристов и два гида отправились в поход 30 августа. 3 сентября 9 человек решили начать восхождение на вулкан, трое остались в лагере на высоте 3 300 м. В ходе восхождения погибли шестеро туристов, позже количество погибших увеличилось до девяти (предварительная причина — переохлаждение).
Спасатели добрались до пострадавших на высоту 3 300 м только 6 сентября. Спасательной операции мешали погодные условия.
В отношении руководителя и гида-инструктора, организовавших тур, возбуждены уголовные дела. Директор задержан, гид на данный момент проходит лечение.
«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4 158 м, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 10 туристов и два гида отправились в поход 30 августа. 3 сентября 9 человек решили начать восхождение на вулкан, трое остались в лагере на высоте 3 300 м. В ходе восхождения погибли шестеро туристов, позже количество погибших увеличилось до девяти (предварительная причина — переохлаждение).
Спасатели добрались до пострадавших на высоту 3 300 м только 6 сентября. Спасательной операции мешали погодные условия.
В отношении руководителя и гида-инструктора, организовавших тур, возбуждены уголовные дела. Директор задержан, гид на данный момент проходит лечение.
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