На Камчатке с вулкана Ключевская сопка эвакуировали тела погибших туристов

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Спасатели эвакуировали тела 9 погибших туристов и гида со склона вулкана Ключевская сопка, сообщили в краевом правительстве.«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4 158 м, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», — говорится в сообщении пресс-службы.Напомним, 10 туристов и два гида отправились в поход 30 августа. 3 сентября 9 человек решили начать восхождение на вулкан, трое остались в лагере на высоте 3 300 м. В ходе восхождения погибли шестеро туристов, позже количество погибших увеличилось до девяти (предварительная причина — переохлаждение).Спасатели добрались до пострадавших на высоту 3 300 м только 6 сентября. Спасательной операции мешали погодные условия.В отношении руководителя и гида-инструктора, организовавших тур, возбуждены уголовные дела. Директор задержан, гид на данный момент проходит лечение.