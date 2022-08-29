Полицейские на служебном автомобиле сбили четырехлетнюю девочку на велосипеде в Хакасии
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости. Архивное
Сегодня в местных СМИ Хакассии появилось видео, как автомобиль ППС сбивает четырехлетнего ребенка на велосипеде в Саяногорске. Как сообщает Вести.RU, Вести.RUна полицейского составили «административный материал», то есть, вероятно, сотрудник МВД отделается обычной административкой.
В самой полиции заявили, что «ребенок в порядке, отделалась синяком девочка». Именно так прокомментировали инцидент в хакасском главке МВД «Ъ-Сибирь».
Также, по официальной информации МВД, проверка после инцидента будет продолжена.
В самой полиции заявили, что «ребенок в порядке, отделалась синяком девочка». Именно так прокомментировали инцидент в хакасском главке МВД «Ъ-Сибирь».
Также, по официальной информации МВД, проверка после инцидента будет продолжена.
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