После убийства женщины в Новой Москве МВД проверяет ее мужа-бывшего полицейского
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
В Новой Москве во время прогулки по лесу женщины с собакой и мужем, неизвестный застрелил женщину. Об этом сообщают столичные СМИ.
Убийство произошло вчера вечером, 5 сентября. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция проверяет мужа убитой - он является пенсионером органов МВД.
По версии мужа, неизвестный во время прогулки сделал замечание женщине из-за намордника ее пса. А после якобы застрелил ее в словесной перепалке.
Полицейские изъяли одежду, а также травматический пистолет и патроны из квартиры убитой и ее мужа.
Убийство произошло вчера вечером, 5 сентября. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция проверяет мужа убитой - он является пенсионером органов МВД.
По версии мужа, неизвестный во время прогулки сделал замечание женщине из-за намордника ее пса. А после якобы застрелил ее в словесной перепалке.
Полицейские изъяли одежду, а также травматический пистолет и патроны из квартиры убитой и ее мужа.
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