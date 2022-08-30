После убийства женщины в Новой Москве МВД проверяет ее мужа-бывшего полицейского

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Новой Москве во время прогулки по лесу женщины с собакой и мужем, неизвестный застрелил женщину. Об этом сообщают столичные СМИ.Убийство произошло вчера вечером, 5 сентября. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция проверяет мужа убитой - он является пенсионером органов МВД.По версии мужа, неизвестный во время прогулки сделал замечание женщине из-за намордника ее пса. А после якобы застрелил ее в словесной перепалке.Полицейские изъяли одежду, а также травматический пистолет и патроны из квартиры убитой и ее мужа.