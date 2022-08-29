Рамзан Кадыров заявил о намерении побить рекорд в сроке руководства регионом России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своих социальных сетях рассказал, что не собирается покидать пост руководителя субъекта. Напомним, ранее он выразил сомнение в том, нужно ли ему возглавлять республику, посчитав, что он является «долгожителем» среди нынешних глав регионов.«В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" - прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.Также Кадыров добавил, что он «не имеет права уйти», ведь руководство республикой ему доверил народ, а уходя, он должен ориентироваться на мнение народа и президента России.Кадыров подчеркнул, что не уйдет и в обычных отпуск, добавив, что «страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов».Добавим, что абсолютным рекордсменом по губернаторскому сроку в современной России является экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который руководил регионом с 1993 года по 2020 год. Сейчас он является сенатором от этого региона.