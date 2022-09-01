Правительство РФ: органы власти с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в ВК и Одноклассниках
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Правительство РФ определило соцсети, в которых органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты.
«Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Уточняется, что госучреждения будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, актуальные контактные данные (адрес электронной почты и номера телефонов).
Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года.
«Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Уточняется, что госучреждения будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, актуальные контактные данные (адрес электронной почты и номера телефонов).
Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года.
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