Президент Казахстана прибыл в Костанайскую область, где идет борьба с лесными пожарами
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область, пишет Zakon.kz.
Токаев намерен оценить ход работ по ликвидации природных пожаров.
Пожар на территории двух лесничеств Костанайской области начался 2 сентября. Позже было эвакуировано несколько сел, 4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.
По данным Zakon.kz, травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести получили 10 человек. Сообщается об одном погибшем.
По состоянию на утро 5 сентября в Костанайской области эвакуировано более 1840 человек. Аким Костанайской области объявил чрезвычайную ситуацию.
Токаев намерен оценить ход работ по ликвидации природных пожаров.
Пожар на территории двух лесничеств Костанайской области начался 2 сентября. Позже было эвакуировано несколько сел, 4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.
По данным Zakon.kz, травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести получили 10 человек. Сообщается об одном погибшем.
По состоянию на утро 5 сентября в Костанайской области эвакуировано более 1840 человек. Аким Костанайской области объявил чрезвычайную ситуацию.
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