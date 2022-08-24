Sky News: главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Главы минфинов стран G7 в ходе видеоконференции согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть. Об этом в соцсетях написала корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн.
Также в СМИ появилась информация о том, что G7 заявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если нефть будет продаваться выше определенного потолка.
Министры финансов стран G7 еще обсуждают уровень, которым будет «ограничена» цена на российскую нефть, пишут СМИ.
Также в СМИ появилась информация о том, что G7 заявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если нефть будет продаваться выше определенного потолка.
Министры финансов стран G7 еще обсуждают уровень, которым будет «ограничена» цена на российскую нефть, пишут СМИ.
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