Sky News: главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Главы минфинов стран G7 в ходе видеоконференции согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть. Об этом в соцсетях написала корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн.Также в СМИ появилась информация о том, что G7 заявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если нефть будет продаваться выше определенного потолка.Министры финансов стран G7 еще обсуждают уровень, которым будет «ограничена» цена на российскую нефть, пишут СМИ.