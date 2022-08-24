Sky News: главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть

18.03 Пятница, 2 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Главы минфинов стран G7 в ходе видеоконференции согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть. Об этом в соцсетях написала корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн.

Также в СМИ появилась информация о том, что G7 заявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если нефть будет продаваться выше определенного потолка.

Министры финансов стран G7 еще обсуждают уровень, которым будет «ограничена» цена на российскую нефть, пишут СМИ.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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