В Самаре прокурор требует от главы города вернуть в бюджет деньги за поездку в Дубай
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Прокурор Самары требует от главы города и ее заместителя вернуть в бюджет деньги за «служебную» поездку в Дубай.
Как указано на сайте Ленинского районного суда, предварительное заседание по иску прокурора прошло 30 августа, следующее назначено на 12 сентября.
Речь идет о «служебной командировке в ОАЭ для участия в образовательном проекте для ста крупнейших городов России», пишет «Коммерсант». Прокуратура полагает, что чиновники во время командировки могли потратить бюджетные средства на туристические цели. Издание 63.ru со ссылкой на представителей истца пишет, что главе и ее заместителю «из бюджета компенсировали расходы на трансфер, бронирование места в самолете, замену билета и суточные».
Между тем в мэрии заявляют, что средства были потрачены исключительно в рамках служебной командировки, которая была «образовательной». «Кроме чиновников мэрии Самары, в форуме участвовали 500 представителей крупных городов страны. Само обучение было бесплатным, а из бюджета оплачивали проезд и проживание», — сообщили в мэрии (цитата по 63.ru). При этом в администрации добавили, что по итогам форума чиновники из Самары «разработали и защитили комплексный проект развития территории».
Ранее у прокуратуры возникли вопросы еще к двум чиновникам — главам дептранса и депстроя, которые ездили в ту же командировку. После проверки трат во время этой поездки прокуратура потребовала их увольнения, пишет «Ъ».
Как указано на сайте Ленинского районного суда, предварительное заседание по иску прокурора прошло 30 августа, следующее назначено на 12 сентября.
Речь идет о «служебной командировке в ОАЭ для участия в образовательном проекте для ста крупнейших городов России», пишет «Коммерсант». Прокуратура полагает, что чиновники во время командировки могли потратить бюджетные средства на туристические цели. Издание 63.ru со ссылкой на представителей истца пишет, что главе и ее заместителю «из бюджета компенсировали расходы на трансфер, бронирование места в самолете, замену билета и суточные».
Между тем в мэрии заявляют, что средства были потрачены исключительно в рамках служебной командировки, которая была «образовательной». «Кроме чиновников мэрии Самары, в форуме участвовали 500 представителей крупных городов страны. Само обучение было бесплатным, а из бюджета оплачивали проезд и проживание», — сообщили в мэрии (цитата по 63.ru). При этом в администрации добавили, что по итогам форума чиновники из Самары «разработали и защитили комплексный проект развития территории».
Ранее у прокуратуры возникли вопросы еще к двум чиновникам — главам дептранса и депстроя, которые ездили в ту же командировку. После проверки трат во время этой поездки прокуратура потребовала их увольнения, пишет «Ъ».
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