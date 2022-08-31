В Омске замдиректора «Почты России» заключена под стражу, ее подозревают в крупной взятке
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Замдиректора омского филиала АО «Почта России» подозревается в получении крупной взятки, сообщили в региональном СУ СК.
По версии следствия, омская «Почта России» и одна из коммерческих структур заключили договор поставки товара (какого именно – не уточняется), который после реализовывался через структурные подразделения УФПС. По данным СК, замдиректора получала от коммерсанта «незаконные денежные вознаграждения за общее покровительство, своевременное перечисление коммерческой фирме денежных средств за реализованные товары, содействие в формировании документов по проведению конкурсных процедур». Общая сумма взятки — более 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, получение взятки в крупном размере). Также дело возбуждено в отношении представителя коммерческой структуры (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу).
Суд заключил подозреваемых под стражу на два месяца.
Позже в «Почте России» прокомментировали ситуацию. «Информацию для проведения расследования в правоохранительные органы передала служба безопасности Почты России. Мы продолжим содействовать следствию для установления всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.
По версии следствия, омская «Почта России» и одна из коммерческих структур заключили договор поставки товара (какого именно – не уточняется), который после реализовывался через структурные подразделения УФПС. По данным СК, замдиректора получала от коммерсанта «незаконные денежные вознаграждения за общее покровительство, своевременное перечисление коммерческой фирме денежных средств за реализованные товары, содействие в формировании документов по проведению конкурсных процедур». Общая сумма взятки — более 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, получение взятки в крупном размере). Также дело возбуждено в отношении представителя коммерческой структуры (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу).
Суд заключил подозреваемых под стражу на два месяца.
Позже в «Почте России» прокомментировали ситуацию. «Информацию для проведения расследования в правоохранительные органы передала служба безопасности Почты России. Мы продолжим содействовать следствию для установления всех обстоятельств дела», — говорится в сообщении.
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