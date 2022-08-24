Президент Казахстана Токаев выступил с посланием к народу. Главные заявления
Россия и мир
Фото: официальный сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу. Послание называется «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».
Президент предложил ряд реформ и сделал несколько заявлений, собрали самое важное:
- Внедрить норму «однократного президентства». Токаев предлагает установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания. Это поможет снизить риски монополизации власти.
- Внеочередные президентские выборы провести уже этой осенью.
- Расширить полномочия муниципальных властей, провести децентрализацию системы госуправления (при одновременном повышении персональной ответственности служащих).
- Поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге.
- Довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, максимальную – до 120%.
- Отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей (до 18 лет, без права досрочного снятия). После 18 лет средства будут направлены на жильё и образование.
- Рассмотреть возможность введения «налога на роскошь».
- Все незаконно полученные средства, которые поступают государству в результате судов над коррупционерами, направлять на строительство школ.
- Повысить зарплаты и социальный статус педагогов и воспитателей.
- Усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.
- Русский язык в школах. «Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками».
- Школьную форму для детей из социально уязвимых категорий государство должно предоставлять за счет бюджета.
- Стране требуется «срочное обновление и оздоровление судейского корпуса».
- Обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег. Должности председателей судов и судебных коллегий сделать выборными.
- «Искоренить влияние силовых органов, исключив все инструменты их административного давления на судей».
- Усилить ответственность судей за серьезные нарушения.
- Провести единоразовую амнистию участников «январских событий» (кроме главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти).
- Ужесточить ответственность за насилие в семейно-бытовой сфере.
- Заняться обустройством жилых домов и инфраструктурой городов. «Их внешний вид не отвечает ожиданиям граждан, дискредитирует страну в глазах иностранцев».
- Люди – главная ценность страны. Ключевая цель реформ — справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину.
Президент предложил ряд реформ и сделал несколько заявлений, собрали самое важное:
- Внедрить норму «однократного президентства». Токаев предлагает установить ограничение мандата президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания. Это поможет снизить риски монополизации власти.
- Внеочередные президентские выборы провести уже этой осенью.
- Расширить полномочия муниципальных властей, провести децентрализацию системы госуправления (при одновременном повышении персональной ответственности служащих).
- Поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге.
- Довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, максимальную – до 120%.
- Отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей (до 18 лет, без права досрочного снятия). После 18 лет средства будут направлены на жильё и образование.
- Рассмотреть возможность введения «налога на роскошь».
- Все незаконно полученные средства, которые поступают государству в результате судов над коррупционерами, направлять на строительство школ.
- Повысить зарплаты и социальный статус педагогов и воспитателей.
- Усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка.
- Русский язык в школах. «Скажу предельно ясно: мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками».
- Школьную форму для детей из социально уязвимых категорий государство должно предоставлять за счет бюджета.
- Стране требуется «срочное обновление и оздоровление судейского корпуса».
- Обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег. Должности председателей судов и судебных коллегий сделать выборными.
- «Искоренить влияние силовых органов, исключив все инструменты их административного давления на судей».
- Усилить ответственность судей за серьезные нарушения.
- Провести единоразовую амнистию участников «январских событий» (кроме главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти).
- Ужесточить ответственность за насилие в семейно-бытовой сфере.
- Заняться обустройством жилых домов и инфраструктурой городов. «Их внешний вид не отвечает ожиданиям граждан, дискредитирует страну в глазах иностранцев».
- Люди – главная ценность страны. Ключевая цель реформ — справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину.
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