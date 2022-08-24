В Минпросвещения РФ заявили, что с этого года не допускается использование телефонов на уроках
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Использование мобильных телефонов на уроках в российских школах с этого года не допускается, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минпросвещения РФ.
Подробностей об этом решении пока не приводится.
В эти минуты глава министерства просвещения Сергей Кравцов проводит традиционное Общероссийское родительское собрание.
Подробностей об этом решении пока не приводится.
В эти минуты глава министерства просвещения Сергей Кравцов проводит традиционное Общероссийское родительское собрание.
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