Врио губернатора Малков: все эвакуированные из-за пожаров в Рязанской области вернулись по домам

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с природными пожарами в регионе стабилизируется.По его словам, сейчас наблюдается активное горение только на восточной кромке, там работают специалисты. Возле деревни Култуки группировка увеличена до 111 человек и 25 единиц техники.В зоне активного горения за сутки проложено несколько километров минерализованных полос, авиацией сброшено 85 тонн воды.В целом, как утверждает глава региона, для населенных пунктов опасности уже нет. «Все жители вернулись по своим домам», — сообщил Малков в телеграм-канале.Лесные пожары начались в Рязанской области в августе.