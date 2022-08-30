Врио губернатора Малков: все эвакуированные из-за пожаров в Рязанской области вернулись по домам
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуация с природными пожарами в регионе стабилизируется.
По его словам, сейчас наблюдается активное горение только на восточной кромке, там работают специалисты. Возле деревни Култуки группировка увеличена до 111 человек и 25 единиц техники.
В зоне активного горения за сутки проложено несколько километров минерализованных полос, авиацией сброшено 85 тонн воды.
В целом, как утверждает глава региона, для населенных пунктов опасности уже нет. «Все жители вернулись по своим домам», — сообщил Малков в телеграм-канале.
Лесные пожары начались в Рязанской области в августе.
По его словам, сейчас наблюдается активное горение только на восточной кромке, там работают специалисты. Возле деревни Култуки группировка увеличена до 111 человек и 25 единиц техники.
В зоне активного горения за сутки проложено несколько километров минерализованных полос, авиацией сброшено 85 тонн воды.
В целом, как утверждает глава региона, для населенных пунктов опасности уже нет. «Все жители вернулись по своим домам», — сообщил Малков в телеграм-канале.
Лесные пожары начались в Рязанской области в августе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области горит 27 гектаров леса
30 августа 2022
30 августа 2022
В Свердловской области горит 85 гектаров леса
25 августа 2022
25 августа 2022
Восемь лесных пожаров действуют в Свердловской области
26 августа 2022
26 августа 2022
Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили движение трамваев
31 августа 2022
31 августа 2022