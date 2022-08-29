Большинство россиян при сборах детей в школу потратили больше, чем могли себе позволить
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Большинство россиян при сборах детей в школу в этом году не уложились в сумму до 10 тысяч рублей. Именно такую сумму они могли себе позволить и планировали потратить.
Большинству россиян с детьми школьного возраста (36%) для подготовки к учебному периоду потребовалось от 10 000 до 15 000 рублей, пишут РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». В 10 000 рублей укладываются 24% россиян. Для 33% родителей расходы составили свыше 15 000 рублей.
При этом авторы исследования пишут, что большинство россиян ориентировалось на сумму до 10 000 рублей (47%). Именно такую сумму россияне могли себе позволить, чтобы собрать ребенка в школу. От 10 000 до 15 000 могли себе позволить 25% россиян, а больше 15 000 рублей планировали потратить 18%.
Топ-3 статей расходов: канцелярские товары, спортивная форма, новый портфель.
Большинству россиян с детьми школьного возраста (36%) для подготовки к учебному периоду потребовалось от 10 000 до 15 000 рублей, пишут РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». В 10 000 рублей укладываются 24% россиян. Для 33% родителей расходы составили свыше 15 000 рублей.
При этом авторы исследования пишут, что большинство россиян ориентировалось на сумму до 10 000 рублей (47%). Именно такую сумму россияне могли себе позволить, чтобы собрать ребенка в школу. От 10 000 до 15 000 могли себе позволить 25% россиян, а больше 15 000 рублей планировали потратить 18%.
Топ-3 статей расходов: канцелярские товары, спортивная форма, новый портфель.
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