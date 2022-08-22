Михаил Горбачев умер на 92-году жизни. Мировые политики назвали его человеком, изменившим ход истории

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Первый президент СССР Михаил Горбачев после тяжелой и продолжительной болезни умер на 92-м году жизни.Об этом вечером 30 августа сообщили в Центральной клинической больнице.Мировые политики выразили свои соболезнования, назвав Горбачева человеком, изменившим ход истории, неутомимым борцом за мир.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсетях, что мир не забудет наследие «авторитетного и уважаемого лидера». По ее словам, он открыл путь к свободной Европе.Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева «человеком мира», чей выбор открыл россиянам путь к свободе.Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался «мужеством и честностью» Горбачева.Генсек ООН Антониу Гутерриш написал, что «мир потерял выдающегося лидера, неутомимого борца за мир».По словам бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, без Горбачева и его мужества «было бы невозможно мирно положить конец холодной войне».