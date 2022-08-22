Михаил Горбачев умер на 92-году жизни. Мировые политики назвали его человеком, изменившим ход истории

09.50 Среда, 31 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Первый президент СССР Михаил Горбачев после тяжелой и продолжительной болезни умер на 92-м году жизни.

Об этом вечером 30 августа сообщили в Центральной клинической больнице.

Мировые политики выразили свои соболезнования, назвав Горбачева человеком, изменившим ход истории, неутомимым борцом за мир.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсетях, что мир не забудет наследие «авторитетного и уважаемого лидера». По ее словам, он открыл путь к свободной Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева «человеком мира», чей выбор открыл россиянам путь к свободе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался «мужеством и честностью» Горбачева.

Генсек ООН Антониу Гутерриш написал, что «мир потерял выдающегося лидера, неутомимого борца за мир».

По словам бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, без Горбачева и его мужества «было бы невозможно мирно положить конец холодной войне».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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