Михаил Горбачев умер на 92-году жизни. Мировые политики назвали его человеком, изменившим ход истории
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Первый президент СССР Михаил Горбачев после тяжелой и продолжительной болезни умер на 92-м году жизни.
Об этом вечером 30 августа сообщили в Центральной клинической больнице.
Мировые политики выразили свои соболезнования, назвав Горбачева человеком, изменившим ход истории, неутомимым борцом за мир.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсетях, что мир не забудет наследие «авторитетного и уважаемого лидера». По ее словам, он открыл путь к свободной Европе.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева «человеком мира», чей выбор открыл россиянам путь к свободе.
Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался «мужеством и честностью» Горбачева.
Генсек ООН Антониу Гутерриш написал, что «мир потерял выдающегося лидера, неутомимого борца за мир».
По словам бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, без Горбачева и его мужества «было бы невозможно мирно положить конец холодной войне».
Об этом вечером 30 августа сообщили в Центральной клинической больнице.
Мировые политики выразили свои соболезнования, назвав Горбачева человеком, изменившим ход истории, неутомимым борцом за мир.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсетях, что мир не забудет наследие «авторитетного и уважаемого лидера». По ее словам, он открыл путь к свободной Европе.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Горбачева «человеком мира», чей выбор открыл россиянам путь к свободе.
Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался «мужеством и честностью» Горбачева.
Генсек ООН Антониу Гутерриш написал, что «мир потерял выдающегося лидера, неутомимого борца за мир».
По словам бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, без Горбачева и его мужества «было бы невозможно мирно положить конец холодной войне».
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