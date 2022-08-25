Обвинение запросило Ивану Сафронову 24 года колонии по делу о госизмене
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Обвинение запросило советнику главы «Роскосмоса», экс-спецкору «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову 24 года колонии.
Заседание в Мосгорсуде проходит в закрытом режиме.
Напомним, Сафронова обвиняют по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его подозревают в сотрудничестве с иностранными разведывательными структурами.
Сафронов был арестован в июле 2020 года.
Заседание в Мосгорсуде проходит в закрытом режиме.
Напомним, Сафронова обвиняют по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его подозревают в сотрудничестве с иностранными разведывательными структурами.
Сафронов был арестован в июле 2020 года.
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