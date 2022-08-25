Обвинение запросило Ивану Сафронову 24 года колонии по делу о госизмене

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Обвинение запросило советнику главы «Роскосмоса», экс-спецкору «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову 24 года колонии.Заседание в Мосгорсуде проходит в закрытом режиме.Напомним, Сафронова обвиняют по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его подозревают в сотрудничестве с иностранными разведывательными структурами.Сафронов был арестован в июле 2020 года.