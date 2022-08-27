В Волгограде водитель электросамоката насмерть сбил пожилого пешехода, возбуждено уголовное дело
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Волгограде 35-летний мужчина на электросамокате насмерть сбил пешехода, возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, ЧП произошло 27 августа в ночное время. Мужчина ехал на электросамокате по пешеходной дорожке «Астраханского моста», расположенной в Центральном районе Волгограда. «Проявив невнимательность, совершил наезд на идущего в встречном направлении 75-летнего мужчину, пенсионер упал, ударившись головой об асфальто-бетонное покрытие», — сообщили в региональном СУ СК.
Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, ЧП произошло 27 августа в ночное время. Мужчина ехал на электросамокате по пешеходной дорожке «Астраханского моста», расположенной в Центральном районе Волгограда. «Проявив невнимательность, совершил наезд на идущего в встречном направлении 75-летнего мужчину, пенсионер упал, ударившись головой об асфальто-бетонное покрытие», — сообщили в региональном СУ СК.
Пострадавший с травмами был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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