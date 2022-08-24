Росздравнадзор проверит больницу на Алтае, где на медкарте 90-летней пациентки написали нецензурное слово
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Росздравнадзор проверит больницу в Алтайском крае, где на медкарте пожилой пациентки написали нецензурное слово. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова», — говорится в релизе.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что 90-летняя жительница села Волчиха из-за плохого состояния здоровья была вынуждена часто вызывать «скорую» – иногда через день. При этом сообщается, что ее родственники добиваются госпитализации.
По информации в пабликах, когда дочь пациентки пришла за рецептами в больницу, ей якобы выдали медкарту, на которой было крупно написано нецензурное слово (синоним слова «надоела») и три восклицательных знака.
Теперь в этой истории разбирается Росздравнадзор.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова», — говорится в релизе.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что 90-летняя жительница села Волчиха из-за плохого состояния здоровья была вынуждена часто вызывать «скорую» – иногда через день. При этом сообщается, что ее родственники добиваются госпитализации.
По информации в пабликах, когда дочь пациентки пришла за рецептами в больницу, ей якобы выдали медкарту, на которой было крупно написано нецензурное слово (синоним слова «надоела») и три восклицательных знака.
Теперь в этой истории разбирается Росздравнадзор.
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