Финляндия с 1 сентября будет принимать визовые заявления от россиян по новым правилам
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
С 1 сентября Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день.
"В связи с этим, официальный партнер Министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в следующих Визовых центрах: Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск", — сообщается на сайте визового центра Финляндии.
Также в МИД напоминают, что визовые заявления следует подавать в категории, соответствующей цели поездки. "Если Вы подали визовое заявление в неправильной категории, или Вы запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, Вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день", — говорится в сообщении.
"В связи с этим, официальный партнер Министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в следующих Визовых центрах: Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск", — сообщается на сайте визового центра Финляндии.
Также в МИД напоминают, что визовые заявления следует подавать в категории, соответствующей цели поездки. "Если Вы подали визовое заявление в неправильной категории, или Вы запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, Вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день", — говорится в сообщении.
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