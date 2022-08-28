"Интерфакс": в Югре вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, судьба 7 человек неизвестна
Россия и мир
Фото: МЧС России
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Югре, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на экстренные службы.
"У вертолета Ми-8 случился технический отказ, он совершил жесткую посадку вблизи Сургута", — сказал собеседник агентства.
Сообщается, что на борту семь человек, об их состоянии пока ничего неизвестно, связи с экипажем нет.
Официальной информации о ЧП пока нет.
"У вертолета Ми-8 случился технический отказ, он совершил жесткую посадку вблизи Сургута", — сказал собеседник агентства.
Сообщается, что на борту семь человек, об их состоянии пока ничего неизвестно, связи с экипажем нет.
Официальной информации о ЧП пока нет.
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