В Пакистане в результате наводнений и дождей этим летом погибли более тысячи человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Пакистане число погибших в результате наводнений и проливных дождей с середины июня превысило 1000 человек, пишет Associated Press со ссылкой на власти страны.
В Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями назвали нынешний сезон дождей, который начался раньше обычного, «климатической катастрофой, одной из самых тяжелых за десятилетие».
Стихия затронула все провинции страны. Потоки воды смыли целые деревни, посевы, повреждены почти 3 тысячи км дорог и около 130 мостов, разрушены почти 300 000 домов, погибли более 500 тысяч голов домашнего скота.
В минувшие выходные власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью.
В Национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями назвали нынешний сезон дождей, который начался раньше обычного, «климатической катастрофой, одной из самых тяжелых за десятилетие».
Стихия затронула все провинции страны. Потоки воды смыли целые деревни, посевы, повреждены почти 3 тысячи км дорог и около 130 мостов, разрушены почти 300 000 домов, погибли более 500 тысяч голов домашнего скота.
В минувшие выходные власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью.
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