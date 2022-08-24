В Новосибирской области депутата подозревают в получении наркотиков по почте из Германии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Новосибирской области 31-летнего депутата Совета депутатов Буготакского сельсовета подозревают в приобретении наркотиков по почте. Материалы уголовного дела поступили в суд, сообщает пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска.
По версии следствия, 4 февраля депутат Роман Янов заказал через Интернет наркотическое средство (производное лизергиновой кислоты), массой не менее 0,0055 г. Депутат, как утверждает следствие, оплатил все расходы по доставке, позже на его имя из Германии пришло обычное письмо по почте. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни обнаружили письмо с наркотиком в почтовом отделении, сообщает пресс-служба.
Депутата будут судить по статьям о незаконном перемещении наркотиков через таможню и их приобретении без цели сбыта. Суд назначен на 6 сентября.
Янов представляет Партию пенсионеров за социальную справедливость, он был избран в 2020 году.
По версии следствия, 4 февраля депутат Роман Янов заказал через Интернет наркотическое средство (производное лизергиновой кислоты), массой не менее 0,0055 г. Депутат, как утверждает следствие, оплатил все расходы по доставке, позже на его имя из Германии пришло обычное письмо по почте. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни обнаружили письмо с наркотиком в почтовом отделении, сообщает пресс-служба.
Депутата будут судить по статьям о незаконном перемещении наркотиков через таможню и их приобретении без цели сбыта. Суд назначен на 6 сентября.
Янов представляет Партию пенсионеров за социальную справедливость, он был избран в 2020 году.
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