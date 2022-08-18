Две трети молодых россиян считают устройство жизни в стране несправедливым, но есть парадокс
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Две трети молодых россиян считают устройство жизни в стране несправедливым, при этом большинство молодых людей полагают, что Россия все же «движется в правильном направлении». Объяснить этот парадокс социологи пока не могут, пишет «Независимая газета» со ссылкой на данные института социологии РАН.
«Практически две трети молодых россиян в возрасте 18–35 лет считают устройство жизни в России несправедливым (65,9%, в том числе 18,4% полагают, что оно безусловно несправедливо). Эта доля лишь немногим ниже, чем среди взрослых россиян (69,8%). Разочарование в устройстве российского общества в этом отношении нарастает по мере взросления», — говорят социологи.
При этом, как подчеркивает издание со ссылкой на экспертов, в стандартных соцопросах о положении дел на вопрос «в правильном или неправильном направлении движется страна», больше половины молодежи и старшего поколения отвечают, что «в правильном». Причем, как утверждается, в последних таких опросах доля тех, кто говорит о «правильном направлении», выросла почти до 70%. Социологи пока не объясняют, как можно совместить эти ответы с ответами о несправедливом устройстве жизни в стране.
Также эксперты отмечают, что молодые россияне воспринимают справедливость как равенство возможностей людей независимо от пола, принадлежности к разным слоям общества, социального и материального статуса, места жительства. Для молодых людей важно равенство при защите их прав, в доступе к образованию, медобслуживанию и рабочим местам.
При этом равенство доступа к хорошим рабочим местам для молодых россиян гораздо важнее, чем для россиян старшей возрастной группы.
«Практически две трети молодых россиян в возрасте 18–35 лет считают устройство жизни в России несправедливым (65,9%, в том числе 18,4% полагают, что оно безусловно несправедливо). Эта доля лишь немногим ниже, чем среди взрослых россиян (69,8%). Разочарование в устройстве российского общества в этом отношении нарастает по мере взросления», — говорят социологи.
При этом, как подчеркивает издание со ссылкой на экспертов, в стандартных соцопросах о положении дел на вопрос «в правильном или неправильном направлении движется страна», больше половины молодежи и старшего поколения отвечают, что «в правильном». Причем, как утверждается, в последних таких опросах доля тех, кто говорит о «правильном направлении», выросла почти до 70%. Социологи пока не объясняют, как можно совместить эти ответы с ответами о несправедливом устройстве жизни в стране.
Также эксперты отмечают, что молодые россияне воспринимают справедливость как равенство возможностей людей независимо от пола, принадлежности к разным слоям общества, социального и материального статуса, места жительства. Для молодых людей важно равенство при защите их прав, в доступе к образованию, медобслуживанию и рабочим местам.
При этом равенство доступа к хорошим рабочим местам для молодых россиян гораздо важнее, чем для россиян старшей возрастной группы.
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