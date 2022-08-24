В Кировской области в старом здании школы обрушилась плита перекрытия, погиб подросток
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Котельниче Кировской области 25 августа обрушилась железобетонная плита перекрытия в неэксплуатируемом здании школы, в результате погиб подросток. Еще один в больнице в тяжелом состоянии.
Врио губернатора Кировской области Андрей Соколов сообщил, что подростки, скорее всего, в каникулы подрабатывали на разборе здания у одного из местных жителей, занимающегося предпринимательской деятельностью.
В СК позже сообщили, что, по предварительной информации, работы по разбору здания на строительные материалы организовал 50-летний местный житель. Он привлек своего знакомого, который в свою очередь нашел двух подростков на подработку.
Двое мужчин задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть по неосторожности.
Врио губернатора Кировской области Андрей Соколов сообщил, что подростки, скорее всего, в каникулы подрабатывали на разборе здания у одного из местных жителей, занимающегося предпринимательской деятельностью.
В СК позже сообщили, что, по предварительной информации, работы по разбору здания на строительные материалы организовал 50-летний местный житель. Он привлек своего знакомого, который в свою очередь нашел двух подростков на подработку.
Двое мужчин задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть по неосторожности.
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