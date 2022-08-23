В США произошла стрельба во время выселения из квартиры, погибли четыре человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В американском городе Тусон в штате Аризона произошла стрельба в жилом комплексе. Погибли четыре человека, в том числе сотрудница полиции. Об этом сообщает региональный телеканал KGUN9.
Погибшая констебль исполняла ордер на выселение. В какой момент была открыта стрельба, не уточняется. Также погиб сотрудник домоуправления. Местная полиция сообщила о еще одном погибшем во время перестрелки, его имя устанавливается.
Подозреваемый в стрельбе «также скончался на месте», сообщает телеканал. Подробности выясняются.
Погибшая констебль исполняла ордер на выселение. В какой момент была открыта стрельба, не уточняется. Также погиб сотрудник домоуправления. Местная полиция сообщила о еще одном погибшем во время перестрелки, его имя устанавливается.
Подозреваемый в стрельбе «также скончался на месте», сообщает телеканал. Подробности выясняются.
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