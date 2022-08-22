В Мексике застрелили известного журналиста, с начала года в стране убили 15 представителей СМИ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В мексиканском штате Герреро убили известного журналиста, владельца газеты La Realidad, обозревателя Фредида Романа, пишет издание Once Noticias Digital.
Очевидцы сообщают, что журналиста убили сразу после того, как он сел в машину. Неизвестный, поджидавший поблизости, подошел к автомобилю и несколько раз выстрелил в окно. Прибывшие на место врачи не смогли спасти журналиста.
По данным издания, Фредид Роман более 30 лет работал в СМИ. Причина его убийства выясняется.
Как пишет газета, с начала года в Мексике было убито 15 журналистов, в том числе расследователей и тех, кто занимался криминальной тематикой. С 2000 года в стране зафиксировано 154 убийства представителей СМИ — 140 мужчин и 14 женщин.
Напомним, по данным организации «Репортеры без границ», Мексика на 1 месте по количеству убийств журналистов. Многие покушения связаны с конфликтами между наркокартелями.
Очевидцы сообщают, что журналиста убили сразу после того, как он сел в машину. Неизвестный, поджидавший поблизости, подошел к автомобилю и несколько раз выстрелил в окно. Прибывшие на место врачи не смогли спасти журналиста.
По данным издания, Фредид Роман более 30 лет работал в СМИ. Причина его убийства выясняется.
Как пишет газета, с начала года в Мексике было убито 15 журналистов, в том числе расследователей и тех, кто занимался криминальной тематикой. С 2000 года в стране зафиксировано 154 убийства представителей СМИ — 140 мужчин и 14 женщин.
Напомним, по данным организации «Репортеры без границ», Мексика на 1 месте по количеству убийств журналистов. Многие покушения связаны с конфликтами между наркокартелями.
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