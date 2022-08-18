В Краснодарском крае суд оштрафовал полицейского по статье о «дискредитации ВС РФ»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Краснодарском крае суд оштрафовал сотрудника полиции на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Речь идет о полицейском роты ППС ОМВД России по Крымскому району. Суд рассматривал материал, собранный по информации УФСБ.
«Из материалов, представленных суду, следует, что сотрудник полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял в присутствии других лиц публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержки международного мира и безопасности, в том числе публично призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, путем высказывания своего мнения в части неправомерности действий РФ», — сообщили в пресс-службе.
Полицейский свою вину признал и раскаялся, уточнили в суде.
Постановление в законную силу не вступило.
Речь идет о полицейском роты ППС ОМВД России по Крымскому району. Суд рассматривал материал, собранный по информации УФСБ.
«Из материалов, представленных суду, следует, что сотрудник полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял в присутствии других лиц публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержки международного мира и безопасности, в том числе публично призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, путем высказывания своего мнения в части неправомерности действий РФ», — сообщили в пресс-службе.
Полицейский свою вину признал и раскаялся, уточнили в суде.
Постановление в законную силу не вступило.
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