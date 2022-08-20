Взятых в заложники двоих сотрудников кемеровского СИЗО освободили

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Взятых в заложники двоих сотрудников кемеровского СИЗО-1 освободили, никто не пострадал, пишут РИА Новости со ссылкой на региональное ГУФСИН.Сообщается, что заложники были освобождены «в результате проведенных мероприятий». По данным источника агентства, обвиняемых было восемь человек, все они проходят по тяжким преступлениям.Ранее стало известно, что обвиняемые заблокировали в камере двух сотрудников учреждения – мужчину и женщину. По данным BAZA, в заложники попали трое – две женщины и мужчина, одну из заложниц удалось освободить после переговоров.Обвиняемые требовали организовать им встречу с представителями ГУФСИН и прокуратуры, сообщала BAZA. РИА Новости писали, что руководитель местного ГУФСИН выехал на место инцидента.