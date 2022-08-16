В Белгородской области горел склад боеприпасов, жителей вывезли на безопасное расстояние
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздно вечером 18 августа сообщил о горящем складе боеприпасов.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», - написал глава региона в телеграм-канале.
К утру 19 августа новых официальных данных о ЧП нет.
Ранее губернатор написал, что причина пожара устанавливается.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», - написал глава региона в телеграм-канале.
К утру 19 августа новых официальных данных о ЧП нет.
Ранее губернатор написал, что причина пожара устанавливается.
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