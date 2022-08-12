Власти Финляндии предлагают ввести новый тип гуманитарной визы для россиян
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние Ведомости
Кабмин Финляндии предложил ввести новый тип гуманитарной визы для россиян, который упростит поездки гражданским активистам и журналистам, пишет ТАСС со ссылкой на МИД.
Ранее в СМИ появилась информация, что Финляндия сократит выдачу туристических виз гражданам России. Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что приоритет будут отдавать россиянам, которые намерены посетить Финляндию по работе, учебе, а также по семейным обстоятельствам, сообщает YLE.
По данным ТАСС, правительство Финляндии во вторник утвердило предложение МИД о сокращении числа выдаваемых туристических виз для россиян — в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Ограничения вступят в силу с начала сентября.
Ранее в СМИ появилась информация, что Финляндия сократит выдачу туристических виз гражданам России. Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что приоритет будут отдавать россиянам, которые намерены посетить Финляндию по работе, учебе, а также по семейным обстоятельствам, сообщает YLE.
По данным ТАСС, правительство Финляндии во вторник утвердило предложение МИД о сокращении числа выдаваемых туристических виз для россиян — в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. Ограничения вступят в силу с начала сентября.
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