В Джанкойском районе после детонации боеприпасов введен режим ЧС, эвакуировано более трех тысяч человек

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал ряд заявлений после ЧП с детонацией боеприпасов на севере региона.«Продолжаю работать в Джанкойском районе, где сегодня утром произошло возгорание и детонация боеприпасов.- С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера.- Место происшествия оцеплено во избежание риска для жизни и здоровья граждан.- Из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более трех тысяч человек.- В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам.- Пассажиры, купившие билеты на поезда, которые должны были убывать из Симферополя, будут доставлены во Владиславовку, для этого выделено необходимое количество автобусов.- После окончания детонации на объекте начнется обход домовладений для установления ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь.- Все экстренные службы работают – сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, Федеральной службы безопасности», — написал Аксенов в телеграм-канале.Он уточнил, что, по информации Министерства обороны РФ, причиной сегодняшнего ЧП стала диверсия.