В Джанкойском районе после детонации боеприпасов введен режим ЧС, эвакуировано более трех тысяч человек
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава Крыма Сергей Аксенов сделал ряд заявлений после ЧП с детонацией боеприпасов на севере региона.
«Продолжаю работать в Джанкойском районе, где сегодня утром произошло возгорание и детонация боеприпасов.
- С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера.
- Место происшествия оцеплено во избежание риска для жизни и здоровья граждан.
- Из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более трех тысяч человек.
- В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам.
- Пассажиры, купившие билеты на поезда, которые должны были убывать из Симферополя, будут доставлены во Владиславовку, для этого выделено необходимое количество автобусов.
- После окончания детонации на объекте начнется обход домовладений для установления ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь.
- Все экстренные службы работают – сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, Федеральной службы безопасности», — написал Аксенов в телеграм-канале.
Он уточнил, что, по информации Министерства обороны РФ, причиной сегодняшнего ЧП стала диверсия.
«Продолжаю работать в Джанкойском районе, где сегодня утром произошло возгорание и детонация боеприпасов.
- С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера.
- Место происшествия оцеплено во избежание риска для жизни и здоровья граждан.
- Из населенных пунктов Майское и Азовское эвакуировано более трех тысяч человек.
- В пунктах временного размещения находится 121 человек, остальные выехали к родственникам.
- Пассажиры, купившие билеты на поезда, которые должны были убывать из Симферополя, будут доставлены во Владиславовку, для этого выделено необходимое количество автобусов.
- После окончания детонации на объекте начнется обход домовладений для установления ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь.
- Все экстренные службы работают – сотрудники Минобороны, МВД, МЧС, Федеральной службы безопасности», — написал Аксенов в телеграм-канале.
Он уточнил, что, по информации Министерства обороны РФ, причиной сегодняшнего ЧП стала диверсия.
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