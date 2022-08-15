«Ъ»: очевидцы сообщают о клубах черного дыма над военной авиабазой в Симферопольском районе
Россия и мир
Фото: сайтМинобороны РФ
Над военной авиабазой в пгт Гвардейское в Симферопольском районе Крыма стоят клубы черного дыма, сообщает «Ъ» со ссылкой на очевидцев.
Издание пишет, что ранее местные жители слышали несколько взрывов. Сообщается, что военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию об атаке малым БПЛА на склад боеприпасов.
Официальных комментариев об этом пока нет.
Утром во вторник на севере Крыма произошли взрывы на складе боеприпасов, а также пожар на трансформаторной подстанции. В Минобороны сообщили, что взрывы на складе военного назначения в районе Джанкоя произошли в результате диверсии.
Издание пишет, что ранее местные жители слышали несколько взрывов. Сообщается, что военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию об атаке малым БПЛА на склад боеприпасов.
Официальных комментариев об этом пока нет.
Утром во вторник на севере Крыма произошли взрывы на складе боеприпасов, а также пожар на трансформаторной подстанции. В Минобороны сообщили, что взрывы на складе военного назначения в районе Джанкоя произошли в результате диверсии.
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