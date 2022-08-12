В Джанкое из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога, изменен маршрут поездов

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил советник главы Крыма Крючков.«В результате разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», - написал он в телеграм-канале.Глава Крыма Аксенов заявил, что будет изменен маршрут поездов. «После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», - сообщил Аксенов.По его словам, из зоны ЧП эвакуировано около двух тысяч человек.