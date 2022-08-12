В Джанкое из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога, изменен маршрут поездов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Из-за взрыва на складе боеприпасов повреждена железная дорога в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщил советник главы Крыма Крючков.
«В результате разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», - написал он в телеграм-канале.
Глава Крыма Аксенов заявил, что будет изменен маршрут поездов. «После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», - сообщил Аксенов.
По его словам, из зоны ЧП эвакуировано около двух тысяч человек.
«В результате разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», - написал он в телеграм-канале.
Глава Крыма Аксенов заявил, что будет изменен маршрут поездов. «После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», - сообщил Аксенов.
По его словам, из зоны ЧП эвакуировано около двух тысяч человек.
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